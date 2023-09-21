«Фенербахче» обыграл МБА и вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Турецкий «Фенербахче» обыграл московский МБА в матче четвертьфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ со счетом 94:79.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Фенербахче» Джонатан Мотли, который набрал 21 очко. Лучшим игроком московского клуба стал защитник Даниил Касаткин (15 очков).

Суперкубок Единой лиги ВТБ проходит с 21 по 24 сентября в Москве. Турнир носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является «Зенит».