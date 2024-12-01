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Сегодня, 14:10

Федорищев — о БК «Самара»: «Первый раз был на матче, классно играют! Потом пообщаюсь с командой»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос «СЭ» о финансовом положении баскетбольного клуба «Самара».

Ранее ряд СМИ сообщал, что проблемы с выплатами зарплат есть как в «Самаре», так и в других клубах региона — в частности, хоккейной «Ладе» (FONBET КХЛ).

— Первый раз пришел на матч. Поболею за команду, классно играют! Потом пообщаюсь с ребятами, — сказал чиновник «СЭ».

Федорищев занял пост главы региона 31 мая 2024 года (до 13-го сентября — в статусе и.о.). 26 ноября функционер сделал резонансное заявление о коррупции в российском футболе. Позже губернатор объявил о запуске кампании «Чистый спорт», направленный на борьбу с коррупционными схемами, и призвал присоединиться к ней глав других регионов РФ.

Баскетбол
БК Самара
Вячеслав Федорищев
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