Евгений Воронов стал игроком «Химок»

Российский защитник Евгений Воронов продолжит карьеру в «Химках». Контракт с 34-летним игроком заключен на один сезон с возможностью продления, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Воронов провел 14 матчей за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 6,9 очка, 2,1 передачи, 1 перехват и 0,9 подбора. В Евролиге Воронов провел 18 матчей, его средние показатели: 5,9 очка, 1,1 подбора, 1 передача и 0,5 перехвата.

— Очень рад стать частью БК «Химки», — заявил Воронов. — Для меня очень важно, что главный тренер Римас Куртинайтис выразил желание видеть меня в составе. Поэтому недолго раздумывал, быстро обсудили все детали и сегодня я подписал контракт. Ожидания от нового сезона самые позитивные. «Химки» — один из сильнейших клубов не только России, но и Европы. И я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться высоких целей. Состав, как всегда, у «Химок» отличный, с глубокой скамейкой. Очень здорово, что остался в команде Алексей Швед, безоговорочный лидер и один из лучших атакующих защитников в Европе. С нетерпением жду начала тренировок, все успели соскучиться по баскетболу, и игроки и болельщики.