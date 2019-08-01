Евгений Валиев: "Селекция "Химок" этим летом впечатляет"

Новичок "Химок" Евгений Валиев в интервью "Известиям" рассказал, почему ушел из "Зенита". Также он впечатлен селекцией подмосковного клуба.

– Летом вы ушли из "Зенита", за который выступали с момента его основания. Вам не предлагали остаться?

– Если честно, то была забавная ситуация. Думал, что останусь в "Зените". У меня спросили, есть ли желание продолжить карьеру в Петербурге, но с понижением оклада. Я ответил утвердительно и ждал, когда мне предложат новый контракт. Затем появилась новость, что "Зенит" подписывает Андрея Зубкова. Мы играем с ним на одной позиции. К тому же клуб получил wild card (особое приглашение) Евролиги, и было понятно, что они еще будут усиливаться иностранцами, в том числе возьмут еще одного тяжелого форварда. Поэтому места в "Зените" для меня уже не было. Мой агент начал искать другие варианты, и в итоге мы приняли предложение "Химок".

– В подмосковном клубе будет, пожалуй, еще более высокая конкуренция...

– Согласен с вами. Селекция "Химок" этим летом впечатляет.

– Для вас это плюс или минус?

– Всегда хорошо, когда есть возможность каждый день тренироваться с заслуженными мастерами. В такой конкуренции я буду расти как игрок. Ну и надеюсь, что свои минуты на площадке я найду.