Президент УНИКСа о Найте: «Найт — классный игрок, который не щадит себя на паркете»

Президент УНИКСа Евгений Богачев поздравил защитника казанской команды Маркоса Найта, выигравшего опрос баскетболистов клубов Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ».

«Поздравляю Маркоса с заслуженной наградой, — отметил «СЭ» многолетний руководитель УНИКСа. — Найт — классный, командный игрок, который не щадит себя на паркете. Всегда идет до конца, не боится контакта. Смотрю на его самоотдачу и поражаюсь, что ему уже 35 лет. В таком возрасте он творит чудеса на паркете. Надеюсь, что защитник продолжит это делать и в плей-офф. Какой интересный факт могу рассказать про Маркоса? Он большой любитель макарон. В основном их и ест и не боится потолстеть (смеется)».

В голосовании поучаствовали 143 баскетболиста из 12 клубов турнира. Надо было назвать свой топ-3 лучших игроков регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.