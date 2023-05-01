Еремин: «Я не узнаю ЦСКА, нет той самоотдачи, которая присуща матчам на вылет»

Глава тренерского совета РФБ Станислав Еремин отреагировал на победу «Локомотива» над ЦСКА (103:100, 4-3) в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить «Локомотив-Кубань», у них молодая команда, там много российских игроков, они молодцы. Я могу порадоваться, что они в такой тяжелой серии выдержали и проявили характер, это стало ключевым фактором в их выходе финал», — приводит Metaratings.ru слова Еремина.

ЦСКА второй год подряд остался без трофея и впервые в истории не сыграет в финале Единой лиги ВТБ.

«Что касается ЦСКА, насколько они убедительно и сбалансированно играли в регулярном сезоне, настолько они безобразно провели последние семь игр в полуфинале. Я не узнаю ЦСКА. Руководство клуба должно решать, почему так произошло. Чувствовалось очень нервозно играли, были непонятные вещи, нет той самоотдачи, которая присуща матчам на вылет. Матч был очень зрелищным для зрителей, хотя было обилие ошибок. Для опытных игроков «красно-синих» и такой команды, столько ошибок — непростительно. Для «армейцев» нет других мест, кроме первого. Пусть руководство решает, провал это или нет. По борьбе и самоотдаче эта команда была не похожа на ЦСКА», — добавил Еремин.

Второй финалист определится в седьмом матче полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом».