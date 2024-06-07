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Еремин: «УНИКС провел успешный сезон»

Сергей Разин
корреспондент
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Советник президента УНИКСа Станислав Еремин поделился впечатлениями от выступления команды в финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (1-4).

«Может, кто-то ожидал, что финальная серия будет более затяжной, но я знаю ситуацию изнутри, у нас было много травм, ребята играли на уколах. По бойцовских качествам, духовитости никаких претензий к УНИКСу не может быть, ЦСКА был сильнее. Надо отметить, что они заметно прибавили с приходом нового главного тренера, намного лучше защищались по сравнению с регулярным чемпионатом. Хочу поздравить ЦСКА, это не чужой мне клуб, но надо поздравить и УНИКС, мы выиграли регулярку и заняли итоговое второе место, провели успешный сезон.

Если говорить о ЦСКА, то они три года не выигрывали, и я думаю, что это положительно повлияло на наш баскетбол. Раньше можно было с уверенностью сказать, что армейцы станут чемпионами, и это как-то приедалось, а сейчас появилась интрига, непредсказуемость. Я ходил на матчи и у нас, и в Москве — везде были полные трибуны, и это великолепно", — приводит слова Еремина ТАСС.

ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС и стал чемпионом впервые с 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/21018837
БК УНИКС
БК ЦСКА
Станислав Еремин
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