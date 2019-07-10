Энтони Гилл возвращается к тренировкам

Тяжелый форвард "Химок" Энтони Гилл, не выходивший на площадку с января 2019 года из-за тяжелой травмы, начнет работать без ограничений уже на первом тренировочном сборе подмосковной команды. Игрок перешел в "Химки" летом 2017 года.

– Мы на связи с Энтони, он прилетал на полуфинальные игры Единой лиги ВТБ с УНИКСом, тренировался в нашем зале, – цитируют "Известия" гендиректора клуба Павла Астахова. – Динамика его восстановления очень хорошая, и он заверил тренеров и медицинский штаб клуба, что сможет тренироваться без ограничений уже на первом предсезонном сборе. Гилл – важный игрок для "Химок", надеюсь, впредь травмы обойдут его стороной.

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