«Зенит» одержал девятую победу в сезоне, «Енисей» потерпел девятое поражение

«Зенит» обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:67.

Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в турнирной таблице лиги, на счету сине-бело-голубых 9 побед и 1 поражение. «Енисей» идет на последней строчке, у команды из Красноярска 1 победа и 9 поражений.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:85 (17:16, 17:29, 20:25, 13:15)

3 января. Красноярск. «Арена-Север».