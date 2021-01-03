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«Зенит» одержал девятую победу в сезоне, «Енисей» потерпел девятое поражение

15:59
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«Зенит» обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:67.

Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в турнирной таблице лиги, на счету сине-бело-голубых 9 побед и 1 поражение. «Енисей» идет на последней строчке, у команды из Красноярска 1 победа и 9 поражений.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:85 (17:16, 17:29, 20:25, 13:15)

3 января. Красноярск. «Арена-Север».

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