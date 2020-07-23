«Енисей» заключил контракт с Керроном Джонсоном
13:37
«Енисей» подписал контракт с разыгрывающим Керроном Джонсоном, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 29-летним американцем рассчитан на один год.
В сезоне-2019/20 Джонсон выступал за румынский «Клуж Напока», где набирал в среднем 10,7 очка, 5,3 ассиста, 3,3 подбора и 1,3 перехвата за игру.
??Встречайте новичка!— БК Енисей (@BC_Enisey) July 23, 2020
Керрон Джонсон будет защищать цвета БК «Енисей» в сезоне-20/21??
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Kerron Johnson joins BC Enisey!
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? Свою карьеру Джонсон начал за команду университета «Белмонт» (Belmont), а затем профессионально играл в Новой Зеландии, Герма... https://t.co/rZnUkEGsJG pic.twitter.com/GTwEaayk0Q
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