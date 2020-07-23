«Енисей» заключил контракт с Керроном Джонсоном

«Енисей» подписал контракт с разыгрывающим Керроном Джонсоном, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним американцем рассчитан на один год.

В сезоне-2019/20 Джонсон выступал за румынский «Клуж Напока», где набирал в среднем 10,7 очка, 5,3 ассиста, 3,3 подбора и 1,3 перехвата за игру.