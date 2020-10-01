«Енисей» в ослабленном из-за коронавируса составе уступил «Цмоки-Минск»
17:38
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» дома уступил «Цмоки-Минск» (81:86).
Ранее стало известно, что красноярский клуб из-за вспышки коронавируса в команде был вынужден провести матч всемером. В составе команды лучшим снайпером стал Дастин Хог, который набрал 19 очков. У минчан с 26-ю очками лучшим снайпером стал Максим Салаш.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Цмоки-Минск» — 81:86 (17:27, 24:21, 20:17, 20:21)
1 октября. Красноярск. «Арена-Север».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное