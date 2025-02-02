«Уралмаш» победил «Енисей», Далтон набрал 32 очка

«Уралмаш» на выезде победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:86.

У гостей самым результативным игроком стал Хэйден Далтон — 32 очка (15 из 15 штрафных бросков). У хозяев больше всех очков габрал Виктор Сэндерс — 30.

«Уралмаш» одержал 15-ю победу в 29 матчах — 5-е место в таблице чемпионата. «Енисей» с 20 поражениями в 30 играх — на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 86:90 (25:24, 27:27, 12:15, 22:24)

2 февраля. Красноярск. «Арена-Север».