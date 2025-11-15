«Енисей» обыграл «Уралмаш» и одержал четвертую победу подряд

«Енисей» дома одержал победу над «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:86.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Гарретт Нэвелс, набравший 27 очков. 21 очко у хозяев набрал Доминик Артис.

«Енисей» одержал четвертую победу подряд и занимает восьмое место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет седьмым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 88:86 (15:18, 31:30, 23:19, 19:19)

«Енисей»: Артис (21 очко), Тасич (20), Рыжов (16)

«Уралмаш»: Нэвелс (27), Эллис (19), Новиков (14)

15 ноября. Красноярск. «Арена-Север»