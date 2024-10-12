«Уралмаш» на выезде разгромил «Енисей»

«Уралмаш» одержал крупную победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 101: 66.

Больше всего очков в этой встрече набрал Тимофей Герасимов из красноярской команды (15). У клуба из Екатеринбурга лучшую результативность продемонстрировал Стэнли Уиттакер (14).

«Уралмаш» с тремя победами после шести матчей занимает седьмое место в турнирной таблице. «Енисей» (1 победа, 5 поражений) идет на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 66:101 (11:26, 24:29, 11:21, 20:25)