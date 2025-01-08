УНИКС на выезде обыграл «Енисей»
УНИКС в гостевом матче победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ — 66:60.
Самым результативным игроком матча стал легкий форвард Михаил Белиницкий, в активе которого 16 очков и четыре подбора.
УНИКС занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Енисей» идет девятым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 60:66 (19:16, 18:16, 12:16, 11:18)
8 января. Красноярск. «Арена-Север».
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