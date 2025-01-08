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Сегодня, 13:14

УНИКС на выезде обыграл «Енисей»

Камила Абдурахманова
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УНИКС в гостевом матче победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ — 66:60.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард Михаил Белиницкий, в активе которого 16 очков и четыре подбора.

УНИКС занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Енисей» идет девятым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 60:66 (19:16, 18:16, 12:16, 11:18)

8 января. Красноярск. «Арена-Север».

БК Енисей
БК УНИКС
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