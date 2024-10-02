УНИКС обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС на выезде одержал победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 72:57.
Самым результативным игроком в этой встрече стал Тони Тэйлор из казанской команды. Он набрал 23 очка.
УНИКС одержал две победы при двух поражениях на старте сезона и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. «Енисей» (1 выигранный матч и 3 поражения) идет девятым.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — УНИКС (Казань) — 57:72 (17:19, 11:14, 9:19, 20:20)
2 октября. Красноярск. «Арена-Север».
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