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«Енисей» сохранил Сергея Митусова

16:11
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Разыгрывающий Сергей Митусов в сезоне-2021/22 продолжит выступать за «Енисей», сообщает сайт клуба.

Грядущий сезон станет для 24-летнего воспитанника «Енисея» седьмым в составе клуба.

В прошлом игровом году баскетболист вышел на паркет в 17 встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, три раз появившись на площадке в стартовой пятерке. За 14 минут игрового времени он в среднем набирал 2,8 очка, 1,1 передачи, 0,5 подбора и 0,6 перехвата.

Дополнительная информация:

https://basket-enisey.ru/news/?id=5306

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Иван Шитик все материалы автора

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