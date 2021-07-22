«Енисей» сохранил Сергея Митусова
Разыгрывающий Сергей Митусов в сезоне-2021/22 продолжит выступать за «Енисей», сообщает сайт клуба.
Грядущий сезон станет для 24-летнего воспитанника «Енисея» седьмым в составе клуба.
В прошлом игровом году баскетболист вышел на паркет в 17 встречах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, три раз появившись на площадке в стартовой пятерке. За 14 минут игрового времени он в среднем набирал 2,8 очка, 1,1 передачи, 0,5 подбора и 0,6 перехвата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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