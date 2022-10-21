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Сегодня, 17:08

«Енисей» расторг контракт с американским защитником Ианом Миллером

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Енисей» расторг контракт с американским защитником Ианом Миллером.

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок по семейным обстоятельствам не сможет присоединиться к команде.

31-летний американец в августе 2022 года стал игроком «Енисея». Соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/23.

Прошлый сезон Миллер начинал в греческом чемпионате в составе команды «Перистери», а в январе 2022 года перебрался в Турцию, где играл за «Бююкчекмедже».

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5597
БК Енисей
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