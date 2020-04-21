«Енисей» продлит контракт с Анзуловичем, если позволит бюджет клуба

«Енисей» готов подписать новый контракт с главным тренером Драженом Анзуловичем, если по окончании пандемии бюджет красноярской команды останется на прежнем уровне, сообщают «Известия».

Если бюджет «Енисея» останется на уровне последних пяти сезонов, то контракт с Драженом Анзуловичем будет продлен. Если из-за пандемии коронавируса руководство Красноярского края решит резко сократить бюджет, то клуб может и не потянуть зарплату хорватского тренера.

Согласно ежегодным данным Лиги ВТБ, последние пять лет бюджет «Енисея» составлял от 213 до 279 миллионов рублей.