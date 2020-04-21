«Енисей» продлит контракт с Анзуловичем, если позволит бюджет клуба
08:49
«Енисей» готов подписать новый контракт с главным тренером Драженом Анзуловичем, если по окончании пандемии бюджет красноярской команды останется на прежнем уровне, сообщают «Известия».
Если бюджет «Енисея» останется на уровне последних пяти сезонов, то контракт с Драженом Анзуловичем будет продлен. Если из-за пандемии коронавируса руководство Красноярского края решит резко сократить бюджет, то клуб может и не потянуть зарплату хорватского тренера.
Согласно ежегодным данным Лиги ВТБ, последние пять лет бюджет «Енисея» составлял от 213 до 279 миллионов рублей.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1002043/timur-ganeev/ostatsia-po-khorvatski-enisei-postaraetsia-uderzhat-anzulovicha