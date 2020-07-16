«Енисей» продлил контракт с главным тренером команды Анзуловичем

«Енисей» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Драженом Анзуловичем.

Хорватский специалист возглавляет команду из Красноярска с 2019 года. Вместе с ним «Енисей» занял 9-е место в досрочно завершенном регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.