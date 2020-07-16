«Енисей» продлил контракт с главным тренером команды Анзуловичем
11:58
«Енисей» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Драженом Анзуловичем.
Хорватский специалист возглавляет команду из Красноярска с 2019 года. Вместе с ним «Енисей» занял 9-е место в досрочно завершенном регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.
?Дражен Анзулович продолжит тренировать «Енисей"?— БК Енисей (@BC_Enisey) July 16, 2020
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Дражен Анзулович и руководство Баскетбольного клуба «Енисей» заключили соглашение, согласно которому в новом сезоне красноярская команда будет выступать под руководством известного хорватского трене... https://t.co/3ckmXb96Bh pic.twitter.com/SUuNPndHyq
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