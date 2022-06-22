«Енисей» продлил контракт с форвардом Сонько

«Енисей» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Сонько, сообщает сайт клуба.

«Я повзрослел психологически, улучшил свои физические показатели, стал увереннее чувствовать себя на паркете среди уже опытных игроков. Все это дало мне мощную мотивацию развиваться дальше, поэтому с нетерпением жду начала нового сезона, когда можно будет приступить к полноценным тренировкам вместе с командой.

Я очень рад, что Дражен Анзулович принял решение продолжить сотрудничество с клубом. Я благодарен ему за доверие и возможность больше времени проводить на площадке, помогать команде в серии плей-офф", — сказал Сонько.

В прошлом сезоне Сонько выступал одновременно за молодежную и основную команды клуба. В составе молодежки форвард сыграл в 14 матчах, набирая в среднем 24,2 очка, 6,2 подбора, 3,9 передачи и 1,4 перехвата за 35 минут на площадке.

В 8 матчах лиги ВТБ показатели Сонько составили 2,9 очка, 1,1 подбора и 0,3 перехвата за 11 минут.