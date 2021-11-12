Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Енисей» подписал контракт с Владиславом Трушкиным

12:23

«Енисей» объявил о заключении контракта с Владиславом Трушкиным.

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22.

Публикация от Баскетбол Енисей ? Красноярск (@bc_enisey)

Ранее Трушкин выступал за «Зенит», в сезоне-2020/21 он набирал в среднем 3,7 очка и 2,4 подбора за матч в Единой лиге ВТБ. Форвард уже играл за «Енисей» в сезоне-2016/17.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
Выстреливший в свою дочь инспектор ДПС записал видео с ней перед случившимся
0