«Енисей» подписал контракт с Владиславом Трушкиным
«Енисей» объявил о заключении контракта с Владиславом Трушкиным.
Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22.
Ранее Трушкин выступал за «Зенит», в сезоне-2020/21 он набирал в среднем 3,7 очка и 2,4 подбора за матч в Единой лиге ВТБ. Форвард уже играл за «Енисей» в сезоне-2016/17.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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