"Енисей" подписал американского защитника

Состав "Енисея" пополнил защитник Родни Прайор. Контракт с 26-летним американцем рассчитан на один год, сообщает официальный сайт клуба.

Прошлый сезон Прайор провел в составе команды "Рэпторз 905". Он вышел на паркет в 40 играх регулярного чемпионата, а его средняя статистика составила 9 очков, 3 подбора и 1 передачу за 20 минут игрового времени.

В 2017 году Прайор выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран.