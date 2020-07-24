Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Енисей» подписал американского форварда

19:03
Теги:

Американский форвард Лейтон Хэммондс будет выступать за красноярский «Енисей», сообщает сайт клуба.

В 2017 году баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. Впоследствии он выступал за финский клуб «Нокиа» и венгерский «Керменд».

Минувший сезон Хэммондс провел в составе польской команды «Арка Гдыня». В Кубке Европы 25-летний игрок провел 10 матчей, в среднем набирая 10 очков и 3,7 подбора.

Дополнительная информация:

https://basket-enisey.ru/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир