«Енисей» подписал американского форварда

Американский форвард Лейтон Хэммондс будет выступать за красноярский «Енисей», сообщает сайт клуба.

В 2017 году баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. Впоследствии он выступал за финский клуб «Нокиа» и венгерский «Керменд».

Минувший сезон Хэммондс провел в составе польской команды «Арка Гдыня». В Кубке Европы 25-летний игрок провел 10 матчей, в среднем набирая 10 очков и 3,7 подбора.