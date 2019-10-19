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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Енисей» победил «Автодор» и поднялся на второе место в Единой лиге ВТБ

16:05
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» принимал «Автодор». Хозяева одержали победу со счетом 85:78.

«Енисей» выиграл три матча из четырех на старте сезона и поднялся на второе место в трунирной таблице.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Автодор» (Саратов) — 85:78 (20:17, 24:19, 22:24, 19:18)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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