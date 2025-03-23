Баскетбол
23 марта, 14:54

Дабл-дабл Герасимова принес «Енисею» победу над «Пармой»

Даниил Аршавский

«Енисей» на своем паркете обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:73.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник красноярской команды Тимофей Герасимов, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Лучший у «Пармы» — разыгрывающий защитник Гарретт Нэвелс с 20 очками.

«Енисей» одержал 13-ю победу за 39 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице, «Парма» потерпела 22-е поражение за 38 встреч и идет 8-й.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Парма» (Пермь) — 79:73 (15:23, 30:16, 17:21, 17:13)

«Енисей»: Герасимов (24 + 10 передач + 6 перехватов), Перевалов (17), Сонько (10)

«Парма»: Нэвелс (20 + 7 подборов), Шашков (14 + 8 подборов), Уиттакер (13 + 7 подборов + 6 передач), Хэмм (10 + 5 подборов), Ильницкий (10)

23 марта. Красноярск. «Арена-Север».

