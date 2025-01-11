Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:57

34 очка Герасимова помогли «Енисею» победить «Пари НН»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Енисей» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Пари НН» — 88:77.

27-летний защитник красноярцев Тимофей Герасимов провел лучшую игру в карьере по результативности (34 очка).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 88:77 (26:24, 20:23, 15:15, 27:15)

«Енисей»: Герасимов (34), Сэндерс (16), Одиноков (13 + 6 подборов), Близнюк (11 + 5 передач).

«Пари НН»: Наталл (26), Джуришич (16), Антипов (13).

11 января. Красноярск. «Арена-Север»

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Енисей
БК Нижний Новгород
Читайте также
Перспективы Армении на вступление в ЕС крайне слабы. И вот почему
Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
Голевое безумие, 12 секунд восстания и травма лучшего вратаря КХЛ. Что случилось в матче «Локомотив» - «Спартак»
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Основатель ХК «Сталкер» Зайцев умер во время тренировки
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости