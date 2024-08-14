«Енисей» объявил об уходе Брайса через месяц после подписания контракта

Защитник «Енисея» Си Джей Брайс покинул команду, сообщает пресс-служба красноярцев.

27-летний американец подписал с клубом контракт с это межсезонье и не успел провести ни одной игры за команду. Сообщается, что он не выполнил условия договора.

В минувшем сезоне Брайс выступал за пермскую «Парму». Он провел 27 матчей в Единой лиге ВТБ со средней статистикой 13,9 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи, 0,7 перехвата и 0,1 блок-шот за 27 минут на паркете.