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Сегодня, 12:31

«Енисей» объявил об уходе Брайса через месяц после подписания контракта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Енисея» Си Джей Брайс покинул команду, сообщает пресс-служба красноярцев.

27-летний американец подписал с клубом контракт с это межсезонье и не успел провести ни одной игры за команду. Сообщается, что он не выполнил условия договора.

В минувшем сезоне Брайс выступал за пермскую «Парму». Он провел 27 матчей в Единой лиге ВТБ со средней статистикой 13,9 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи, 0,7 перехвата и 0,1 блок-шот за 27 минут на паркете.

Источник: БК «Енисей»
Баскетбол
БК Енисей
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