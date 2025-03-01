МБА победил «Енисей»

МБА в гостях обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:79.

У хозяев самым результативным игроком стал Виктор Сандерс (19 очков), у гостей — Евгений Воронов и Андрей Зубков (16).

МБА занимает 9-е место в таблице. «Енисей» — на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — МБА (Москва) — 79:86 (22:18, 16:23, 21:21, 20:24)

«Енисей»: Герасимов (14 + 5 передач), Сонько (14), Загретдинов (12 + 6 подборов), Сэндерс (12 + 6 передач)

МБА: Зубков (23 + 12 подборов), Воронов (14), Барашков (14), Коновалов (13 + 6 передач)

1 марта. Красноярск. «Арена-Север».