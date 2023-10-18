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«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань» в чемпионате Единой лиги ВТБ

Виктория Кравченко
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«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:87.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз. Он набрал 25 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.

Для «Локомотива-Кубань» это поражение стало четвертым в пяти матчах этого сезона. В активе «Енисея» три победы и два поражения в пяти матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 88:87 (30:21, 19:25, 23:21, 16:20)

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
БК Енисей
БК Локомотив-Кубань
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