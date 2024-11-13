«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей», Кливленд набрал 18 очков

«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:70.

Самым результативным игроком матча стал игрок краснодарского клуба Антониус Кливленд — 18 очков.

«Локомотив» одержал 11-ю победу в 14 матчах и занимает третье место в таблице чемпионата. «Енисей» с 9 поражениями в 14 играх — на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 70:73 (18:21, 19:14, 14:17, 19:21)

13 ноября. Красноярск. «Арена-Север».