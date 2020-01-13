«Енисей» дома проиграл «Зелена-Гуре»

«Енисей» на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграл «Зелена-Гуре» (84:91). Самым результативным игроком встречи стал центровой польской команды Дрю Гордон, оформивший дабл-дабл — на его счету 24 очка и 15 подборов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зелена-Гура» — 84:91 (14:13, 19:28, 21:20, 30:30)

Е: Зубчич (21), Берри (19), Хог (14 + 10 подборов), Ребич (10), Захаров (10).

З: Гордон (24 + 15 подборов), Мейер (19), Хакансон (12), Томассон (12).