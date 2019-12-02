«Енисей» дома обыграл «Локомотив»
17:32
«Енисей» выиграл у «Локомотива» (98:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Дастин Хог. У «Локо» 19 очков набрал Дмитрий Кулагин.
«Енисей» занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» на четвертом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Краснодар) — 98:91 (30:22, 24:25, 22:18, 22:26)
2 декабря. Красноярск. «Арена-Север».
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