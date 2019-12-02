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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Енисей» дома обыграл «Локомотив»

17:32
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«Енисей» выиграл у «Локомотива» (98:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Дастин Хог. У «Локо» 19 очков набрал Дмитрий Кулагин.

«Енисей» занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» на четвертом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Краснодар) — 98:91 (30:22, 24:25, 22:18, 22:26)

2 декабря. Красноярск. «Арена-Север».

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