«Енисей» дома обыграл «Локомотив»

«Енисей» выиграл у «Локомотива» (98:91) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Дастин Хог. У «Локо» 19 очков набрал Дмитрий Кулагин.

«Енисей» занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» на четвертом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Краснодар) — 98:91 (30:22, 24:25, 22:18, 22:26)

2 декабря. Красноярск. «Арена-Север».