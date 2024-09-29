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ЦСКА обыграл «Енисей» и одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

Алина Савинова
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ЦСКА на выезде победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:71.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 18 очков. У красноярской команды больше всего очков на счету центрового Сергея Балашова (13 очков).

ЦСКА одержал победы во всех трех матчах на старте сезона и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Енисей» с одной победой идет восьмым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 71:82 (20:23, 16:17, 14:20, 21:22)

29 сентября. Красноярск. «Арена-Север».

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БК ЦСКА
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