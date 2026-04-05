«БЕТСИТИ Парма» в гостях победила «Енисей»

«БЕТСИТИ Парма» в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Енисеем» — 78:73.

Самым результативным по итогам матча стал игрок гостей Брэндан Адамс, набравший 19 очков. У хозяев больше всех очков набрал Данило Тасич — 17.

«БЕТСИТИ Парма» занимает пятое место в Единой лиге ВТБ с результатом 20-17. «Енисей» идет на восьмой строчке (14-22).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Парма» (Пермь) — 73:78 (17:25, 21:11, 20:14, 15:28)

«Енисей»: Данило Тасич (17), Егор Рыжов (14 + 6 подборов), Мэтт Коулмэн (13 + 7 передач)

«БЕТСИТИ ПАРМА»: Брэндан Адамс (19 + 6 передач), Джейлен Адамс (16 + 7 подборов), Террелл Картер (15), Александр Захаров (14)

5 апреля. Красноярск. «Арена-Север»