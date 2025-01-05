«Енисей» обыграл «Автодор»
«Енисей» дома победил «Автодор Саратов» в Единой лиге ВТБ — 81:75.
Самым результативным игроком встречи стал игрок красноярцев Сергей Балашов, набравший 15 очков.
«Енисей» занимает девятое место в Единой лиге ВТБ. «Автодор Саратов» идет восьмым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «Автодор» (Саратов) — 81:75 (25:22, 17:17, 25:15, 14:21)
Е: Балашов (15 + 5 подборов), Долинин (13 + 8 подборов), Сэндерс (12 + 6 передач), Герасимов (10 + 6 передач + 5 подборов)
А: Кантер (17), Кроуфорд (16), Петенев (10)
5 января. Красноярск. «Арена-Север».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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