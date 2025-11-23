«Автодор» уступил «Енисею» и потерпел десятое поражение подряд

«Енисей» дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:67.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Малик Ньюмэн, набравший 21 очко.

«Енисей» с 5 победами в 12 матчах занимает восьмое место в таблице Единой лиги ВТБ. «Автодор» с 2 победами в 13 встречах идет на десятой строчке, команда из Саратова потерпела десятое поражение подряд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Автодор» (Саратов) — 80:67 (21:20, 24:17, 14:17, 21:13)

Е: Коулмэн (18), Сонько (16), Тасич (13)

А: Ньюмэн (21), Эдвардс (12), Клименко (11)

23 ноября. Красноярск. «Арена-Север»