«Астана» уступила «Енисею» и потерпела шестое поражение подряд

Читать «СЭ» в

«Астана» проиграла «Енисею» на выезде в матче Единой лиги ВТБ — 67:77.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Григорий Мотовилов, набравший 19 очков.

«Енисей» занимает четвертое место в таблице этапа проигравших Единой лиги ВТБ. «Астана» потерпела шестое поражение подряд и идет на пятой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Енисей» (Красноярск) — «Астана» — 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28)

Е: Мотовилов (19), Трушкин (11), Гудумак, Томпсон, Белянков (все трое — 10)

А: Джонсон (17), Марчук, Каныгин (оба — 10), Мурзагалиев, Лиходей (оба — 9)

19 марта. Красноярск. «Арена-Север».