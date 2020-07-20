Защитник Эндрю Альбиси завершает выступления за «Зенит», сообщает сайт баскетбольного клуба. Срок соглашения между французским игроком и клубом окончился.

В Единой лиге ВТБ Альбиси отыграл 12 матчей, набирал 6,2 очка, делал 1,3 подбора, отдавал 4,1 передачи. В Евролиге его показатели были следующими: 27 матчей, 6,6 очка, 1,6 подбора, 3,3 передачи.