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Эндрю Альбиси завершает выступления за «Зенит»

11:22
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Защитник Эндрю Альбиси завершает выступления за «Зенит», сообщает сайт баскетбольного клуба. Срок соглашения между французским игроком и клубом окончился.

В Единой лиге ВТБ Альбиси отыграл 12 матчей, набирал 6,2 очка, делал 1,3 подбора, отдавал 4,1 передачи. В Евролиге его показатели были следующими: 27 матчей, 6,6 очка, 1,6 подбора, 3,3 передачи.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/07/20/endryu-albisi-zavershaet-vystupleniya-za-bk-zenit/

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