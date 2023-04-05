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Сегодня, 15:53

Райкович о третьем матче с «Автодором»: «Сосредоточены на том, чтобы закончить серию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о настрое команды на третий матч серии ? финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором» (2-0).

«Мы хорошо сыграли в первых двух матчах серии и будем сосредоточены на том, чтобы закончить ее и начать подготовку к следующему раунду. В Москве «Автодору» не хватило двух значимых игроков, поэтому мы не недооцениваем нашего соперника. Знаем, что они будут играть с другим уровнем энергии перед своими болельщиками, поэтому нам нужно подойти к делу очень серьезно», — приводит слова Райковича сайт клуба.

Матч «Автодор» — ЦСКА пройдет в среду, 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

БК Автодор
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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