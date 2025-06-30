Емченко подписал двухлетний контракт с «Зенитом»

Разыгрывающий защитник Владислав Емченко стал игроком «Зенита», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

25-летний игрок заключил с петербургским клубом контракт, рассчитанный на два года — до конца сезона-2026/27.

«Сине-бело-голубые приветствуют Владислава в Санкт-Петербурге и желают ему больших спортивных успехов в составе «Зенита»!» — говорится в заявлении команды.

Ранее Емченко выступал за «Локомотив-Кубань». В прошедшем сезоне он принял участие в 58 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 6,3 очка, 2,1 передачи, 1,8 подбора и 0,8 перехвата за почти 16 минут на паркете.