Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:10

Экс-тренер «Локомотива-Кубань» назвал несправедливой ситуацию с закрытым аэропортом в Краснодаре

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сборной Словении по баскетболу Александер Секулич в интервью «СЭ» высказался об отсутствии авиасообщения в Краснодаре из-за закрытого аэропорта.

— Фактор закрытого аэропорта в Краснодаре сильно сказывался на команде?

— Обычно говорят только о победах и поражениях, но последние два года «Локомотив» был не в самой простой ситуации, если говорить о времени в дороге. Скажу прямо: мы попали в несправедливую ситуацию. Пять-шесть часов на автобусе, пять на самолете, чтобы добраться на игру, пока остальные восстанавливались или тренировались. Это иногда сказывалось на усталости, а соответственно, и на результатах команды.

Это не отговорка, просто нужно понимать, что для двухметровых баскетболистов пять часов в автобусе не самое комфортное времяпрепровождения. Это, безусловно, влияет на них. Но нам здорово помогали: от руководства клуба до простых болельщиков. Они пытались обеспечить нам лучшие условия передвижения. Хотя было сложно.

Александер Секулич. «Не до конца уверен, почему «Локо» расторг со мной контракт». Интервью Александера Секулича

В сезоне-2023/24 «Локо» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2022/33 краснодарцы впервые за десять лет играли в финале плей-офф, уступив в решающей серии УНИКСу (1-4).

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Александер Секулич
1
0
Читайте также
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Секулич признался, что был удивлен решением президента «Локомотива-Кубань» стать тренером команды

Тренер сборной Словении Секулич признался, что ему стыдно за свой уровень русского языка
Новости
RSS RSS
Все новости