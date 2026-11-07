Экс тренер «Автодора» Шманов: «Локомотив-Кубань» выглядит фаворитом на старте сезона»

Бывший тренер «Иркута», «Химок» и «Автодора» Николай Шманов в интервью «СЭ» поделился мнением о потенциале фаворитов Единой лиги ВТБ.

— Кто на старте сезона вам наиболее импонирует из клубов топ-4? Кого можно выделить по работе на летнем трансферном рынке?

— На первое место поставлю «Локомотив-Кубань». Глубина состава просто сумасшедшая: я бы назвал 12 игроков, которые реально могут влиять на результат. Плюс габариты: условно, на площадке могут быть все двухметровые. Тот же Найт меньше двух метров (190 см), но за счет габаритов и скилов спокойно способен закрывать с первой по третью позиции. Когда Краснодар использует эти физические данные, команда смотрится очень мощно. Шикарно выглядели против УНИКСа в недавнем домашнем матче.

Казанцы тоже собрали сильный состав. Но чувствуется, что Рэтан-Мэйс уже не тот, что был в Красноярске: другие рамки, другие игроки, всем нужен мяч... Желаю Милошу Каракашу и Стипе Кулишу, которого я хорошо знаю, чтобы эти проблемы нивелировались.

ЦСКА тоже непросто дался старт сезона: было видно, что Андреас Пистиолис не очень доволен, особенно после поражения в Перми. Но, зная греческого тренера, уверен: он найдет нужные рычаги. «Зенит» пока добирает состав. Да и отсутствие Димы Кулагина — заметный фактор. Комбо-гард с таким атлетизмом, да еще и российский игрок, имеет серьезное влияние на результат. Когда он оправится от травмы и сможет набрать форму, для сине-бело-голубых это будет серьезное подспорье. Пока фаворит старта — Краснодар. Но это только начало: сезон длинный.

— Как думаете, молодой тренерский штаб УНИКСа справится с такими сложными игроками, как тот же Рэтан-Мэйс, Лука Шаманич, Джален Рейнольдс?

— Думаю, опыта хватит. Для меня слово «опыт» — глубокое понятие: не всегда опыт равен возрасту. Часто молодые специалисты проходят серьезный путь, сталкиваются с тяжелыми испытаниями — и в итоге имеют больше практического понимания, чем более возрастные коллеги. Это не про конкретные фамилии, а про общее отношение к термину.

Да, в УНИКСе много характерных игроков, но это не значит, что это автоматически становится проблемой. С Милошем я не знаком, а вот, например, Кулиш умеет находить общий язык с любыми персонажами. Я как молодой тренер желаю этому штабу удачи — пусть все получится. Думаю, к середине сезона, в декабре-январе, уже будет многое понятно. Пока команда нестабильна: иногда показывают очень классный баскетбол, иногда проваливаются. Но надо учитывать, что состав обновился примерно на 70%. Плюс травмировался Швед. Алексей все равно остается одним из лучших российских игроков: скорость, может, уже не та, но чтение ситуации по-прежнему сумасшедшее. С годами это только растет.