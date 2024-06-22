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Сегодня, 13:14

Экс-игрок УНИКСА Димитриевич подписал контракт с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Бывший разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич заключил контракт с «Миланом», сообщает пресс-служба клуба. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне Единой Лиги ВТБ 26-летний спортсмен принял участие в 50 матчах, в которых в среднем зарабатывал 18,6 очка, делал 6,9 результативной передачи, 3,6 подбора и 1,2 перехвата, а на паркете проводил 30 минут. Кроме того, македонец был признан MVP регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

В сезоне-2022/23 Димитриевич помог УНИКСу впервые в истории победить в Единой Лиги ВТБ, а также был признан самым ценным игроком плей-офф.

БК Милан
БК УНИКС
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