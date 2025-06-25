Экс-игрок «Пари НН» Чадов перешел в ЦСКА

Экс-игрок «Пари НН» Александр Чадов подписал двухлетний контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

Тяжелый форвард играл за нижегородцев с 2019 года. В среду, 25 июня, «Пари НН» объявил об уходе баскетболиста.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ 23-летний игрок набирал в среднем 9 очков, делал 4,6 подбора, 1,4 передачи и 0,6 перехвата за 23,6 минуты игрового времени в 48 матчах. При этом он 37 раз выходил в стартовом составе нижегородской команды.

Чадов является победителем Кубка России-2022/23 и серебряным призером турнира в сезоне-2023/24.