Экс-игрок «Филадельфии» и «Бруклина» Уэйр перешел в «Енисей»
Разыгрывающий защитник Каспер Уэйр стал игроком красноярского «Енисея». 31-летний американец, поигравший в НБА за «Филадельфию» и «Бруклин», ранее выступал за клубы Италии, Германии, Китая, Франции, Австралии и Польши.
Подробности соглашения с американским баскетболистом не раскрываются.
«Уэйр — игрок с большим опытом. Мы надеемся, что он сумеет стать одним из лидеров «Енисея» и внесет большой вклад в команду, как на площадке, так и за её пределами», — отметил главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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