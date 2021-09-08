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Экс-игрок «Филадельфии» и «Бруклина» Уэйр перешел в «Енисей»

03:33

Разыгрывающий защитник Каспер Уэйр стал игроком красноярского «Енисея». 31-летний американец, поигравший в НБА за «Филадельфию» и «Бруклин», ранее выступал за клубы Италии, Германии, Китая, Франции, Австралии и Польши.

Подробности соглашения с американским баскетболистом не раскрываются.

«Уэйр — игрок с большим опытом. Мы надеемся, что он сумеет стать одним из лидеров «Енисея» и внесет большой вклад в команду, как на площадке, так и за её пределами», — отметил главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.

Дополнительная информация:

https://basket-enisey.ru/news/?id=5325

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Евгений Козинов все материалы автора

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