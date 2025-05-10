Баскетбол
10 мая, 16:25

Экс-игрок клубов Единой лиги ВТБ Лабович умер в возрасте 38 лет

Алина Савинова
Баскетболист Драган Лабович
Драган Лабович.
Фото Getty Images

Скончался сербский баскетболист Драган Лабович, выступавший за несколько клубов Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба Сербской федерации баскетбола.

По информации Eurohoops, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. Игроку было 38 лет.

«Федерация баскетбола Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье Драгана», — говорится в заявлении организации.

Лабович становился победителем первенств Европы среди разных возрастов. Также он входил в состав сербской сборной на чемпионате Европы 2007 года в Испании.

С 2010 по 2013 год серб выступал в России. Он представлял такие команды, как «Енисей», «Красные Крылья» и «Нижний Новгород». Последним клубом в его карьере стал финский «Нокиа», за который Лабович выступал с 2017 по 2019 год.

