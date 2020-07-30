Экс-игрок «Детройта» и «Бостона» Монро перешел в «Химки»

Американский центровой Грег Монро стал игроком БК «Химки». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон.

«Монро — опытный игрок, который много лет провел в НБА, — сказал главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис. — Это один из немногих центровых в Евролиге, кто умеет играть спиной. Нам было нужно именно такое разнообразие в игре. Есть центровые, которые играют пик-н-ролл, есть те, кто играет спиной под щитом. Грег очень хорош в игре на подборе, собирая в среднем по семь-восемь мячей за игру. Думаю, мы собрали очень сильную переднюю линию».

Баскетболист ранее выступал в НБА за «Детройт», «Милуоки», «Финикс», «Бостон» и «Торонто». Прошлый сезон он провел в «Баварии».

В прошлом сезоне Монро принял участие в 28 матчах Евролиги (24 — в старте), его средние показатели: 12,9 очка, 6,8 подбора, 25 передачи и 1,3 перехвата за 24.09 минуты. В чемпионате Германии Монро в среднем набирал 13,2 очка, а также делал 5,5 подбора, 3 передачи и 1,5 перехвата за 20:30 минуты.

В активе американца — 659 матчей в НБА (418 — в старте), из них 27 — в плей-офф. Средние показатели: 13,2 очка, 8,3 подбора, 2,1 передачи и 1,1 перехвата за 27.07 минуты.