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Сегодня, 16:50

Единая Лиги ВТБ не планирует приостановку регулярного чемпионата из-за коронавируса

Карен Саркисян
Корреспондент

Единая лига ВТБ выступила с заявлением по поводу приостановки регулярного чемпионата.

 

«Сейчас из-за сложной ситуации с распространением коронавируса Единая Лига ВТБ решением директората переносит игры с участием команд, в которых выявлены заболевшие. Календарь чемпионата предусматривает возможность для проведения отложенных встреч в новые даты. Также регламентом чемпионата предусмотрена возможность заявки новых игроков на любой срок — одновременно в паспорте команды могут находиться не более 16 игроков и не более 20 игроков в течение сезона. Кроме того, команды могут заявлять игроков на игру в состав из фарм-команд и молодежных команд.

Из-за угрозы распространения вируса Лига рассматривает вопрос об ужесточении правил чистой зоны на играх чемпионата и отмечает, что на всех встречах продолжают действовать правила антиковидного протокола», — говорится на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

13 января Единая Лига ВТБ перенесла домашнюю игру «Енисея» против польской «Зелена Гуры», запланированный на 15 января. Решение принято в связи с положительными результатами тестов на коронавирус у баскетболистов красноярского клуба.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/edinaya-liga-vtb-ne-planiruet-priostanavlivat-sezon-iz-za-koronavirusa/
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