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Сегодня, 21:10

Единая лига ВТБ заработала 10 миллионов рублей на продаже билетов на Суперкубок

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» рассказала, что довольна посещаемостью Суперкубка-2024.

— Довольны посещаемостью, учитывая, что большая часть турнира прошла в будни?

— Достаточно сложно продать билеты на такое количество игр. Все-таки Суперкубок растянулся на четыре игровых дня, за которые было проведено 9 матчей. Гораздо проще реализовать билеты на конкретную встречу. Говорю это на основе нашего опыта Матча звезд, когда у нас всегда получалось сделать солдаут. Тем не менее в этот раз увеличили наши показатели по посещаемости по сравнению с прошлым годом (лига впервые самостоятельно занималась билетной программой Суперкубка — Прим «СЭ».). И нам удалось заработать. Это не супервысокие показатели, но вполне неплохие.

— Какая цифра, если не секрет?

— На билетах мы заработали порядка 10 миллионов рублей.

Помимо российских клубов участие в Суперкубке приняли белградская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ».

Илона Корстин. «Получили много положительных отзывов по Суперкубку от «Црвены Звезды» и «Бешикташа». Интервью Илоны Корстин

Баскетбол
Илона Корстин
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